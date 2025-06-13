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Наполи не собирается переплачивать за перспективного хавбека Милана
Однако клубы пытаются договориться о его трансфере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" не собирается переплачивать за перспективного полузащитника "Милана".
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, действующие чемпионы Италии собираются подписать Юнуса Муса, и они не намерены платить больше, чем 25 миллионов евро, которые они предлагают. Обе стороны работают над трансфером, однако разногласия в оценке 22-летнего американца могут сорвать сделку.
"Партенопейцы" хотят закрыть сделку на собственных условиях, и они уверены в том, что им удастся достичь своего.
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Напомним, что в прошлом сезоне Юнус Муса провел 40 игр за "Милан" во всех турнирах, отдав три ассиста. По версии популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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