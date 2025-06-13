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Официально: Игор Тудор подписал двухлетний контракт с Ювентусом
Он останется тренером команды в следующем сезоне
Фото - Juventus FC
Сегодня, 13-го июня, на официальном сайте туринского "Ювентуса" появилась информация о том, что главный тренер команды Игор Тудор подписал двухлетний контракт со "старой синьорой", который будет действовать до конца июня 2027 года.
Напомним, что 47-летний хорватский специалист возглавил "Ювентус" в марте 2025 года, сменив на этом посту Тьяго Мотту. Руководство клуба осталось довольным работой Тудора во второй части сезона 2024/25, поэтому решило предложить ему продолжить сотрудничество с "бьянконери" на два сезона, с опцией продления не еще один год.
Igor Tudor rinnova con la Juventus ????????— JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025
Congratulazioni, mister! ????????
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Под руководством Игора Тудора "Ювентус" одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение в 9 матчах в Серии А. Это помогло "бьянконери" занять четвертое место в чемпионате Италии и квалифицироваться в Лигу чемпионов.
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