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Пиза объявила о завершении сотрудничества с главным тренером, который вернул команду в Серию А после 34-летнего перерыва
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пиза" официально объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Филиппо Индзаги по взаимному согласию сторон.
"Клуб благодарен специалисту и его команде за профессиональную работу и плодотворное и успешное сотрудничество, которое завершилось повышением в высшую лигу.
Желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении команды.
Филиппо возглавил "Пизу" в начале июля 2024 года. За время своего пребывания у руля команды он провел 40 матчей, одержав 24 победы, 7 ничьих и потерпев 9 поражений.
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