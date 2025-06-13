Пиза объявила о завершении сотрудничества с главным тренером, который вернул команду в Серию А после 34-летнего перерыва

"Пиза" официально объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Филиппо Индзаги по взаимному согласию сторон.

"Клуб благодарен специалисту и его команде за профессиональную работу и плодотворное и успешное сотрудничество, которое завершилось повышением в высшую лигу. Желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении команды.

Филиппо возглавил "Пизу" в начале июля 2024 года. За время своего пребывания у руля команды он провел 40 матчей, одержав 24 победы, 7 ничьих и потерпев 9 поражений.