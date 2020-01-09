Экс-форвард МЮ и Реала может заменить Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси

По окончанию последнего сезона, "ЛА Гэлакси" лишился своего основного нападающего - клуб покинул Златан Ибрагимович. Сейчас руководство ищет ему замену.

По данным ESPN, представители американской стороны прилетели в Испанию для переговоров с Хавьером Эрнандесом. Сейчас он выступает за "Севилью".

Чичарито достаточно редко появляется на поле, а потому готов сменить клуб, чемпионат и континет. Его контракт с испанской стороной расчитан до 2022 года.

Мексиканец также известен своей игрой за такие клубы как "МЮ", "Реал", "Байер" и "Вест Хэм".