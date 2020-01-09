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Экс-форвард МЮ и Реала может заменить Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси

MLS
(1 голосов)

Американцы уже вступили в переговоры

Экс-форвард МЮ и Реала может заменить Ибрагимовича в Лос-Анджелес Гэлакси
UA-Футбол
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По окончанию последнего сезона, "ЛА Гэлакси" лишился своего основного нападающего - клуб покинул Златан Ибрагимович. Сейчас руководство ищет ему замену.

По данным ESPN, представители американской стороны прилетели в Испанию для переговоров с Хавьером Эрнандесом. Сейчас он выступает за "Севилью".

Чичарито достаточно редко появляется на поле, а потому готов сменить клуб, чемпионат и континет. Его контракт с испанской стороной расчитан до 2022 года.

Мексиканец также известен своей игрой за такие клубы как "МЮ", "Реал", "Байер" и "Вест Хэм".

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В статье: Хавьер Эрнандес Севилья Лос-Анджелес Гэлакси
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