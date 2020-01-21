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Официально: Чичарито - игрок Лос-Анджелес Гэлакси

MLS
(1 голосов)

Сможет заменить Ибрагимовича?

Официально: Чичарито - игрок Лос-Анджелес Гэлакси
UA-Футбол
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Хавьер Эрнандес, более известен футбольному миру как Чичарито, перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси". Информацию об этом подтвердила пресс-служба клуба.

Мексиканец провел полгода в "Севильи", однако так и не сумел закрепиться в Испании. Подробности сделки официально не сообщаются. Ранее СМИ заявляли, что Чичарито будет наиболее высокооплачеваемым игроком MLS, с зарплатой 7,2 миллионов долларов.

Напомним, что зимой "ЛА Гэлакси" покинул Златан Ибрагимович, который решил продолжить карьеру в "Милане".

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В статье: Хавьер Эрнандес Севилья Лос-Анджелес Гэлакси
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