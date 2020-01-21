Официально: Чичарито - игрок Лос-Анджелес Гэлакси
Сможет заменить Ибрагимовича?
Хавьер Эрнандес, более известен футбольному миру как Чичарито, перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси". Информацию об этом подтвердила пресс-служба клуба.
Мексиканец провел полгода в "Севильи", однако так и не сумел закрепиться в Испании. Подробности сделки официально не сообщаются. Ранее СМИ заявляли, что Чичарито будет наиболее высокооплачеваемым игроком MLS, с зарплатой 7,2 миллионов долларов.
Imaginémonos cosas chingonas. pic.twitter.com/uYK2rxpmAH— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 21, 2020
Напомним, что зимой "ЛА Гэлакси" покинул Златан Ибрагимович, который решил продолжить карьеру в "Милане".
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