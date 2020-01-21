Интер Майами хочет подписать Серхио Агуэро
Мечтать не вредно
Перспективный проект Дэвида Бекхэма "Интер" Майами продолжает строить грандиозные трансферные планы. Сейчас на их радар попал форвард "Ман Сити".
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По данным The Sun, руководство клуба мечтает однажды подписать Серхио Агуэро. Его контракт с "горожанами" заканчивается летом 2021 года.
Агуэро сейчас - настоящая легенда "Манчестер Сити". Он провел в клубе более 360-ти матчей, в которых забил 251 гол. Он лучший бомбардир в истории "горожан".
Ранее "Интер" Майами также планировал предложить контракт Суаресу.
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