Чичарито тренируется отдельно от Гэлакси. Причина – рабочая виза в США

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьер Эрнандес пока не может тренироваться с партнерами в общей группе. Мексиканец занимается по индивидуальной программе, так как ожидает выдачи рабочей визы в США. Напомним, исполнитель перешел в "Гэлакси" из "Севильи" в прошлом месяце. Цитирует Чичарито ESPN.

"Ждем визы. Как вы уже видели, я тренируюсь отдельно от команды. Такой процесс, его нужно уважать – ничего не поделать. Надеюсь, виза будет выдана как можно скорее. Наберусь терпения, ведь решение данного вопроса не зависит от меня".