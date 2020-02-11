Чичарито тренируется отдельно от Гэлакси. Причина – рабочая виза в США
"Коли ти наодинці…"
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьер Эрнандес пока не может тренироваться с партнерами в общей группе. Мексиканец занимается по индивидуальной программе, так как ожидает выдачи рабочей визы в США. Напомним, исполнитель перешел в "Гэлакси" из "Севильи" в прошлом месяце. Цитирует Чичарито ESPN.
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"Ждем визы. Как вы уже видели, я тренируюсь отдельно от команды. Такой процесс, его нужно уважать – ничего не поделать. Надеюсь, виза будет выдана как можно скорее. Наберусь терпения, ведь решение данного вопроса не зависит от меня".
"Специалисты делают все возможное. Собираюсь набирать форму, даже если не тренируюсь с командой".
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