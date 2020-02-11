Интер против Интера. Нерадзурри выиграли первый суд у клуба Бэкхема по поводу названия команды из MLS

"Интер" из Майами, клуб экс-игрока "Реала", "МЮ", "ПСЖ", "Милана" и национальной сборной Англии Дэвида Бекхэма, вполне вероятно, сменит свое название – об этом сообщает Law.com.

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Миланский "Интер" обратился в суд в 2018 году: сразу же после того, как общественности были представлены название и эмблема клуба из Флориды. Нужно отметить, что товарный знак "Интер" зарегистрирован "нерадзурри" в Соединенных Штатах Америки в 2014 году.

Интересно, что из-за юридического аппарата MLS, миланцы судятся не с клубом Дэвида, а с самой лигой. Первый этап завершился победой "нерадзурри" – MLS пыталась сослаться на то, что некоторые другие клубы используют слово "Интер" в названии, но бюро патентов и товарных знаков пока оставило команду Бэкса ни с чем.