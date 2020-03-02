Команда Бекхэма Интер Майами проиграла в дебютном матче в МЛС
Карлос Вела снова забивает
Затеянный легендарными британским футболистом Дэвидом Бекхэмом проект - клуб МЛС "Интер Майами" - дебютировал в новом сезоне турнира с поражения.
Нужно, впрочем, отметить, что "Интер" уступил одной из сильнейших команд лиги, ФК "Лос-Анджелес", за которую выступает лучший бомбардир прошлого сезона Карлос Вела.
Мексиканский форвард стал одним из главных действующих лиц и этого поединка, не реализовав под десяток голевых моментов. Впрочем, одну из своих возможностей он всё-таки довёл до гола, мастерски перебросив вратаря - этот гол оказался единственным и победным в матче.
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