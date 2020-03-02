Неудачный косплей на Нойера: голкипер из MLS сделал сэйв руками… в центре поля и получил горчичник
Соккер такой соккер…
"Атланта Юнайтед" в первом туре нового сезона MLS приехала в гости к "Нэшвиллу" и обыграла дебютанта со счетом 2:1.
В компенсированное ко второй половине встречи время, на поле случился интересный эпизод: голкипер хозяев Джо Уиллис прервал контратаку соперника в центре поля, но вратарь не обезопасил команду с первой попытки и скинул мяч сопернику, после удара которого, Джо пришлось делать сэйв руками в центре поля.
Hmmm... ???? pic.twitter.com/rUCHyFj6dg— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 1, 2020
Арбитр решил, что поступок не тянет на красную карточку, и показал "горчичник". Недавно игрок "Лос-Анджелеса" отличился голом-парашютом за спину вратарю:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...