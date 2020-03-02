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Неудачный косплей на Нойера: голкипер из MLS сделал сэйв руками… в центре поля и получил горчичник

MLS
(1 голосов)

Соккер такой соккер…

Неудачный косплей на Нойера: голкипер из MLS сделал сэйв руками… в центре поля и получил горчичник
Новина українською

"Атланта Юнайтед" в первом туре нового сезона MLS приехала в гости к "Нэшвиллу" и обыграла дебютанта со счетом 2:1.

В компенсированное ко второй половине встречи время, на поле случился интересный эпизод: голкипер хозяев Джо Уиллис прервал контратаку соперника в центре поля, но вратарь не обезопасил команду с первой попытки и скинул мяч сопернику, после удара которого, Джо пришлось делать сэйв руками в центре поля.

Арбитр решил, что поступок не тянет на красную карточку, и показал "горчичник". Недавно игрок "Лос-Анджелеса" отличился голом-парашютом за спину вратарю:

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В статье: MLS Атланта Юнайтед Нэшвилл (США)
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