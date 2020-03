Сезон в МЛС приостановлен из-за коронавируса

В МЛС приостановили сезон из-за эпидемии коронавируса, сообщает в своем Twitter журналист Пабло Маурер со ссылкой на The Athletic. Руководство лиги намерено оценить ситуацию перед дальнейшими шагами.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и Испании. При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

Breaking: according to multiple sources at multiple MLS clubs, the league is suspending all play immediately to assess next steps in relation to the COVID-19 outbreak. More to come soon.