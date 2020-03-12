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Сезон в МЛС приостановлен из-за коронавируса

MLS
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Об этом сообщил один из журналистов

Сезон в МЛС приостановлен из-за коронавируса
Новина українською

В МЛС приостановили сезон из-за эпидемии коронавируса, сообщает в своем Twitter журналист Пабло Маурер со ссылкой на The Athletic. Руководство лиги намерено оценить ситуацию перед дальнейшими шагами.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и Испании. При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

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В статье: МЛС коронавирус
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