Сезон в МЛС приостановлен из-за коронавируса

В МЛС приостановили сезон из-за эпидемии коронавируса, сообщает в своем Twitter журналист Пабло Маурер со ссылкой на The Athletic. Руководство лиги намерено оценить ситуацию перед дальнейшими шагами.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и Испании. При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах.