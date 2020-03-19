Карантин продлен: Пауза в MLS будет продолжаться до середины мая

Сезон MLS серьезно затягивается. Сегодня официальная пресс-служба сообщила, что карантин чемпионата был продлен.

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По предыдущим данным, турнир должен был восстановиться 11-го апреля. Однако сегодня было официально принято решение продлить карантин на 30 дней. Теперь чемпионат должен быть восстановлен 10-го мая.

Major League Soccer Statement on CDC Recommendation pic.twitter.com/XRXGfUEtz0 — Major League Soccer (@MLS) March 19, 2020

Отметим, что до момента приостановки, в MLS успели провести всего лишь два тура.