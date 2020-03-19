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Карантин продлен: Пауза в MLS будет продолжаться до середины мая

MLS
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Там успели сыграть всего два тура

Карантин продлен: Пауза в MLS будет продолжаться до середины мая
UA-Футбол
Новина українською

Сезон MLS серьезно затягивается. Сегодня официальная пресс-служба сообщила, что карантин чемпионата был продлен.

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По предыдущим данным, турнир должен был восстановиться 11-го апреля. Однако сегодня было официально принято решение продлить карантин на 30 дней. Теперь чемпионат должен быть восстановлен 10-го мая.

Отметим, что до момента приостановки, в MLS успели провести всего лишь два тура.

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В статье: MLS коронавирус
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