Карантин продлен: Пауза в MLS будет продолжаться до середины мая
Там успели сыграть всего два тура
Сезон MLS серьезно затягивается. Сегодня официальная пресс-служба сообщила, что карантин чемпионата был продлен.
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По предыдущим данным, турнир должен был восстановиться 11-го апреля. Однако сегодня было официально принято решение продлить карантин на 30 дней. Теперь чемпионат должен быть восстановлен 10-го мая.
Major League Soccer Statement on CDC Recommendation pic.twitter.com/XRXGfUEtz0— Major League Soccer (@MLS) March 19, 2020
Отметим, что до момента приостановки, в MLS успели провести всего лишь два тура.
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