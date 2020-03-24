Клуб Бекхэма изменил эмблему в знак борьбы с COVID-19

Клуб "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является бывший футболист национальной сборной Англии и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм, изменил эмблему.

We miss you and we want to see you ????????????????. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice ???????????????????????? ????��????????????????????????????????. — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020

На новом логотипе американского клуба цапли, которые стоят в центре, были разведены по сторонам. Сделано это для популяризации правила соблюдения дистанции между людьми, которое стало особенно актуальным на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Ранее эмблема "Интер Майами" выглядела следующим образом:

Behold, the rumored crest, colors and name for David Beckham's Miami MLS franchise. ???????????? pic.twitter.com/FglWJIDgdZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 15, 2018

Текущий розыгрыш MLS был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Аналогичные меры были введены в 54 из 55 европейских лиг – исключение составил чемпионат Беларуси.