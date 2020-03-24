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Клуб Бекхэма изменил эмблему в знак борьбы с COVID-19

MLS
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Интересный ход

Клуб Бекхэма изменил эмблему в знак борьбы с COVID-19
Новина українською

Клуб "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является бывший футболист национальной сборной Англии и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм, изменил эмблему.

На новом логотипе американского клуба цапли, которые стоят в центре, были разведены по сторонам. Сделано это для популяризации правила соблюдения дистанции между людьми, которое стало особенно актуальным на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Ранее эмблема "Интер Майами" выглядела следующим образом:

Текущий розыгрыш MLS был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Аналогичные меры были введены в 54 из 55 европейских лиг – исключение составил чемпионат Беларуси.

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В статье: Дэвид Бекхэм Интер Майами
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