  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Первый случай коронавируса был диагностирован в MLS
В тренде

Первый случай коронавируса был диагностирован в MLS

MLS
(1 голосов)

Имя футболиста не сообщается

Первый случай коронавируса был диагностирован в MLS
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус, который практически полностью остановил европейский футбол, добрался и до MLS.

Читайте такжеИстория болезни. Кто из мира спорта заразился коронавирусом. ОНЛАЙН

Как сообщает официальный сайт команды "Филадельфия Юнион", у их игрока был диагностирован COVID-19. Это первый случай выявления в американском чемпионате.

По данным медицинской службы, у футболиста обнаруженны слабые симптомы болезни. Сам он чувствует себя удовлетворительно и уже был самоизолирован.

Напомним, что на данный момент MLS приостановлен до середины мая.

Читайте такжеКарантин продлен: Пауза в MLS будет продолжаться до середины мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филадельфия Юнион (США) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...