Первый случай коронавируса был диагностирован в MLS

Коронавирус, который практически полностью остановил европейский футбол, добрался и до MLS.

Как сообщает официальный сайт команды "Филадельфия Юнион", у их игрока был диагностирован COVID-19. Это первый случай выявления в американском чемпионате.

По данным медицинской службы, у футболиста обнаруженны слабые симптомы болезни. Сам он чувствует себя удовлетворительно и уже был самоизолирован.

Напомним, что на данный момент MLS приостановлен до середины мая.