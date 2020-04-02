Первый случай коронавируса был диагностирован в MLS
Имя футболиста не сообщается
Коронавирус, который практически полностью остановил европейский футбол, добрался и до MLS.
Как сообщает официальный сайт команды "Филадельфия Юнион", у их игрока был диагностирован COVID-19. Это первый случай выявления в американском чемпионате.
По данным медицинской службы, у футболиста обнаруженны слабые симптомы болезни. Сам он чувствует себя удовлетворительно и уже был самоизолирован.
Напомним, что на данный момент MLS приостановлен до середины мая.
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