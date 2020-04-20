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"У меня есть 300 млн и остров – и что? Я тебя убью". Экс-партнер Ибрагимовича вспомнил карьеру шведа в MLS

MLS
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Типичный Златан

"У меня есть 300 млн и остров – и что? Я тебя убью". Экс-партнер Ибрагимовича вспомнил карьеру шведа в MLS
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Экс-форвард "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" никогда не подбирал вежливых слов, чтобы высказать свое мнение. Бывший одноклубник Ибрагимовича по "Лос-Анджелес Гэлакси" вспомнил этап Златана в MLS. Цитирует Жоао Педро Goal.com.

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"Помню, мы играли с "Динамо" из Хьюстона на выезде. Мы открыли счет, но они вернулись в игру, затем это случилось еще раз – 2:2. В конце матча они вырвали победу – в раздевалке Златан устроил нам трепку".

"Он сказал: "Послушайте, если вы пришли сюда, чтобы нежиться на пляже и гулять по Голливуду, то скажите мне об этом сейчас! У меня есть 300 миллионов и остров, но мне это не нужно. Я убью тебя, если ты или кто-то другой откроет свой рот".

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В статье: Златан Ибрагимович Лос-Анжелес Гэлакси (США) Динамо (Хьюстон) Жоао Педро
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