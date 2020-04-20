"У меня есть 300 млн и остров – и что? Я тебя убью". Экс-партнер Ибрагимовича вспомнил карьеру шведа в MLS
Типичный Златан
Экс-форвард "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" никогда не подбирал вежливых слов, чтобы высказать свое мнение. Бывший одноклубник Ибрагимовича по "Лос-Анджелес Гэлакси" вспомнил этап Златана в MLS. Цитирует Жоао Педро Goal.com.
"Помню, мы играли с "Динамо" из Хьюстона на выезде. Мы открыли счет, но они вернулись в игру, затем это случилось еще раз – 2:2. В конце матча они вырвали победу – в раздевалке Златан устроил нам трепку".
"Он сказал: "Послушайте, если вы пришли сюда, чтобы нежиться на пляже и гулять по Голливуду, то скажите мне об этом сейчас! У меня есть 300 миллионов и остров, но мне это не нужно. Я убью тебя, если ты или кто-то другой откроет свой рот".