"У меня есть 300 млн и остров – и что? Я тебя убью". Экс-партнер Ибрагимовича вспомнил карьеру шведа в MLS

Экс-форвард "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" никогда не подбирал вежливых слов, чтобы высказать свое мнение. Бывший одноклубник Ибрагимовича по "Лос-Анджелес Гэлакси" вспомнил этап Златана в MLS. Цитирует Жоао Педро Goal.com.

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"Помню, мы играли с "Динамо" из Хьюстона на выезде. Мы открыли счет, но они вернулись в игру, затем это случилось еще раз – 2:2. В конце матча они вырвали победу – в раздевалке Златан устроил нам трепку".