Бекхэм хочет видеть в своем клубе полузащитника Реала
Не сильное ли понижение для колумбийца?
Мадридский "Реал" давно готов к продаже Хамеса Родригеса. Сейчас у полузащитника появился новый вариант продолжения карьеры.
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Как сообщает Goal, в его подписании заинтересован "Интер Майами". Сделку лоббирует владалец команды Дэвид Бекхэм.
У англичанина сохранились достаточно неплохие отношения с Флорентино Пересом. Он уверен, что тот пойдет ему навстречу и отпустит колумбийца за приемлемую сумму. Переговоры могут начаться летом.
На данный момент, стоимость Родригеса оценивается в 32 миллиона.
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