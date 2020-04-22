Бекхэм хочет видеть в своем клубе полузащитника Реала

Мадридский "Реал" давно готов к продаже Хамеса Родригеса. Сейчас у полузащитника появился новый вариант продолжения карьеры.

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Как сообщает Goal, в его подписании заинтересован "Интер Майами". Сделку лоббирует владалец команды Дэвид Бекхэм.

У англичанина сохранились достаточно неплохие отношения с Флорентино Пересом. Он уверен, что тот пойдет ему навстречу и отпустит колумбийца за приемлемую сумму. Переговоры могут начаться летом.

На данный момент, стоимость Родригеса оценивается в 32 миллиона.