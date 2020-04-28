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Клуб Бекхэма готов подписать Видаля

MLS
(1 голосов)

Чилиец сейчас нужен многим

Клуб Бекхэма готов подписать Видаля
UA-Футбол
Новина українською

У Артуро Видаля появился очередной вариант продолжения карьеры. Об этом передает Mundo Deportivo.

По их данным, для него приготовил контракт "Интер Майами". Клубом MLS сейчас владеет Дэвид Бекхэм, который очень ценит талант чилийца.

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Отметим, что уже давно, главным претендентом на Видаля считается "Интер".

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер Майами
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