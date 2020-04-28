Клуб Бекхэма готов подписать Видаля
Чилиец сейчас нужен многим
У Артуро Видаля появился очередной вариант продолжения карьеры. Об этом передает Mundo Deportivo.
По их данным, для него приготовил контракт "Интер Майами". Клубом MLS сейчас владеет Дэвид Бекхэм, который очень ценит талант чилийца.
Отметим, что уже давно, главным претендентом на Видаля считается "Интер".
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