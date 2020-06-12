СМИ: Рамос может отправиться в MLS после окончания контракта с Реалом
В клуб своего хорошего знакомого
Мадридский "Реал" и Серхио Рамос все еще не могут договориться о новом контракте. Текущая сделка истекает летом 2021-го года.
Как сообщает AS, капитан "сливочных" может и не подписать соглашение. Сейчас его активно "сватают" в американский клуб "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.
Англичанин и испанец - старые знакомые, а потому подобный вариант событий вполне может состояться. Сам Серхио хотел поиграть за океаном.
С другой стороны, Рамос ставит себе за цель стать рекордсменом по количеству матчей за "Реал". Он отстает от Рауля на 101 игру (741 против 640).
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