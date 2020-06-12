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СМИ: Рамос может отправиться в MLS после окончания контракта с Реалом

MLS
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В клуб своего хорошего знакомого

СМИ: Рамос может отправиться в MLS после окончания контракта с Реалом
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" и Серхио Рамос все еще не могут договориться о новом контракте. Текущая сделка истекает летом 2021-го года.

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Как сообщает AS, капитан "сливочных" может и не подписать соглашение. Сейчас его активно "сватают" в американский клуб "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм.

Англичанин и испанец - старые знакомые, а потому подобный вариант событий вполне может состояться. Сам Серхио хотел поиграть за океаном.

С другой стороны, Рамос ставит себе за цель стать рекордсменом по количеству матчей за "Реал". Он отстает от Рауля на 101 игру (741 против 640).

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В статье: Серхио Рамос Дэвид Бекхэм Реал (Мадрид) Интер Майами
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