Нани: Роналду признался мне, что может отправиться в MLS

Португальский форвард Нани, который сейчас играет в американской лиге MLS, уверен, что однажды сможет воссоединиться с Криштиану Роналду.

"Пару лет назад Криштиану мне говорил, что может оказаться в Америке. Это не стопроцентная вероятность, но вполне вероятная. Шанс есть.

MLS - отличная лига. Здесь хорошо организованны клубы, есть отличные игроки и тренера. Тут просто отличные условия", - цитирует Нани ESPN.

Читайте также Нани: Роналду всему научился у меня

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Ювентус".