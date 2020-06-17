Нани: Роналду признался мне, что может отправиться в MLS
Это вполне логично
Португальский форвард Нани, который сейчас играет в американской лиге MLS, уверен, что однажды сможет воссоединиться с Криштиану Роналду.
"Пару лет назад Криштиану мне говорил, что может оказаться в Америке. Это не стопроцентная вероятность, но вполне вероятная. Шанс есть.
MLS - отличная лига. Здесь хорошо организованны клубы, есть отличные игроки и тренера. Тут просто отличные условия", - цитирует Нани ESPN.
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Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Ювентус".
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