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Нани: Роналду признался мне, что может отправиться в MLS

MLS
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Это вполне логично

Нани: Роналду признался мне, что может отправиться в MLS
UA-Футбол
Новина українською

Португальский форвард Нани, который сейчас играет в американской лиге MLS, уверен, что однажды сможет воссоединиться с Криштиану Роналду.

"Пару лет назад Криштиану мне говорил, что может оказаться в Америке. Это не стопроцентная вероятность, но вполне вероятная. Шанс есть.

MLS - отличная лига. Здесь хорошо организованны клубы, есть отличные игроки и тренера. Тут просто отличные условия", - цитирует Нани ESPN.

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Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Ювентус".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) MLS Нани
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