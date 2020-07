Это не просто цифры: Тьерри Анри простоял на колене в поддержку Black Lives Matter 8 минут и 46 секунд

Легенда лондонского "Арсенала" и национальной сборной Франции, а сейчас тренер "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри присоединился к акции Black Lives Matter перед матчем MLS с "Нью-Инглэнд Революшн". Отметим, что "Монреаль" Анри проиграл со счетом 1:0.

Тренер преклонил колено на 8 минут 46 секунд после стартового свистка. В судебном протоколе по делу убитого Джорджа Флойда отмечено, что полицейский именно столько времени душил афроамериканца.

✊????✊????✊????@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T