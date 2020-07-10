  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Это не просто цифры: Тьерри Анри простоял на колене в поддержку Black Lives Matter 8 минут и 46 секунд
В тренде

Это не просто цифры: Тьерри Анри простоял на колене в поддержку Black Lives Matter 8 минут и 46 секунд

MLS
(1 голосов)

Почему именно столько?

Это не просто цифры: Тьерри Анри простоял на колене в поддержку Black Lives Matter 8 минут и 46 секунд
Новина українською

Легенда лондонского "Арсенала" и национальной сборной Франции, а сейчас тренер "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри присоединился к акции Black Lives Matter перед матчем MLS с "Нью-Инглэнд Революшн". Отметим, что "Монреаль" Анри проиграл со счетом 1:0.

Читайте такжеАнри врал врачам, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов

Тренер преклонил колено на 8 минут 46 секунд после стартового свистка. В судебном протоколе по делу убитого Джорджа Флойда отмечено, что полицейский именно столько времени душил афроамериканца.

Напомним, движение Black Lives Matter нашло огромный отклик в 2020 году после того, как белокожий полицейский убил чернокожего Джорджа Флойда. Смерть афроамериканца привела к протестам и массовым беспорядкам в городах США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьерри Анри Монреаль Импакт (Канада) Монреаль Импакт Джордж Флойд black lives matter
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
10.07.2020 в 12:06
Заметили по комментам, в каких городах проживает быдло ???? Эти же города по криминалу в лидерах...
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.07.2020 в 11:40
"Не верю"(с) Больше трагизма)
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.07.2020 в 11:34
Чувствует вину. Наверное считает себя не достаточно black ...
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
10.07.2020 в 11:11
Вот настоящий тренер! Коштру и Миха - на колени!
Ответить
+2
-1
Fritz (Кузнецовск)
10.07.2020 в 10:57
Чого так мало, чорненький?
Ответить
+4
-1
avatar
Инспектор ( )
10.07.2020 в 10:34
Мало. Добавить энтузиазма.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...