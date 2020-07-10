Это не просто цифры: Тьерри Анри простоял на колене в поддержку Black Lives Matter 8 минут и 46 секунд
Почему именно столько?
Легенда лондонского "Арсенала" и национальной сборной Франции, а сейчас тренер "Монреаль Импэкт" Тьерри Анри присоединился к акции Black Lives Matter перед матчем MLS с "Нью-Инглэнд Революшн". Отметим, что "Монреаль" Анри проиграл со счетом 1:0.
Тренер преклонил колено на 8 минут 46 секунд после стартового свистка. В судебном протоколе по делу убитого Джорджа Флойда отмечено, что полицейский именно столько времени душил афроамериканца.
✊????✊????✊????@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T— Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020
Напомним, движение Black Lives Matter нашло огромный отклик в 2020 году после того, как белокожий полицейский убил чернокожего Джорджа Флойда. Смерть афроамериканца привела к протестам и массовым беспорядкам в городах США.
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