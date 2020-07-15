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Артуро Видаль получил предложение из МЛС

MLS
(1 голосов)

Покинет ли чилиец Испанию?

Артуро Видаль получил предложение из МЛС
UA-Футбол
Новина українською

Артуро Видаль может покинуть "Барселону". Совсем недавно чилиец получил заманчивое предложение из-за океана.

Как сообщает Don Balon, полузащитника хочет переманить "Интер" Майами. Клубом владеет Дэвид Бэкхем и он лоббирует данный переход.

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На счету Видаля за весь сезон 40 матчей и забил восемь голов.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер Майами
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