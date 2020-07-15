Артуро Видаль получил предложение из МЛС

Артуро Видаль может покинуть "Барселону". Совсем недавно чилиец получил заманчивое предложение из-за океана.

Как сообщает Don Balon, полузащитника хочет переманить "Интер" Майами. Клубом владеет Дэвид Бэкхем и он лоббирует данный переход.

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На счету Видаля за весь сезон 40 матчей и забил восемь голов.