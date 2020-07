Экс-звезда Шахтера отметился красивым голом в США

Бразильский атакующий футболист Илсиньо из команды МЛС "Филадельфия Юнион" забил в чемпионате свой первый гол в сезоне.

Произошло это в матче с "Орландо Сити". 34-летний футболист вышел на поле на замену на 59 минуте и забил на 67-й. Илсиньо мощно ударил с острого угла - вратарь этот удар не "потянул". На видео можно услышать звук, как мяч "вкусно" ударяется в штангу уже в воротах команды из Орландо.

Правда, победы команде Илсиньо этот гол не принес - "Орландо Сити" в концовке матча сравнял счет, а ассистентом в этом голе выступал экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Нани.

Напомним, что Илсиньо играл в "Шахтере" в 2007-2010, а затем в 2012-2015 годах. А за филадельфийскую команду он выступает с 2016-го.

После 5 матчей "Филадельфия Юнион" занимает 4 позицию в чемпионате Восточной конференции.

59' ???? Sub into the game

68' ???? Score the opener



Ilsinho put @PhilaUnion in front (but not for long) with this fine finish. #PHIvORL pic.twitter.com/Qv4lQd2Zr3