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Портленд Тимберс выиграл турнир МЛС

MLS
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В финале был переигран Орландо Сити

Портленд Тимберс выиграл турнир МЛС
UA-Футбол
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“Портленд Тимберс” выиграл турнир “MLS is Back Tournament”, переиграв в решающем матче “Орландо Сити” со счетом 2:1.

Турнир во Флориде был организован, чтобы заполнить паузы в регулярном чемпионате, вызванную пандемией COVID-19. Команды сыграли в Орландо 51 матч за 45 дней и лучше всех дистанцию прошел “Портленд Тимберс”, получив за победу путевки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2021.

Регулярный сезон МЛС должен возобновиться вскоре после окончания турнира.

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В статье: MLS МЛС Орландо Сити (США) Портленд Тимберс (США)
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