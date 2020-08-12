Портленд Тимберс выиграл турнир МЛС

“Портленд Тимберс” выиграл турнир “MLS is Back Tournament”, переиграв в решающем матче “Орландо Сити” со счетом 2:1.

Турнир во Флориде был организован, чтобы заполнить паузы в регулярном чемпионате, вызванную пандемией COVID-19. Команды сыграли в Орландо 51 матч за 45 дней и лучше всех дистанцию прошел “Портленд Тимберс”, получив за победу путевки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2021.

Регулярный сезон МЛС должен возобновиться вскоре после окончания турнира.