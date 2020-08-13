Матюиди подписал контракт с клубом Бекхэма
Блез поехал доигрывать за океан
Известный французский полузащитник Блез Матюиди, у которого на днях завершился контракт с "Ювентусом", продолжит карьеру в Соединенных штатах Америки.
33-летний хавбек стал игроком клуба "Интер" Майами, который принадлежит известному бывшему английскому футболисту Дэвиду Бекхэму.
Матюиди стал главной звездой молодого клуба - в его активе четыре чемпионства Франции вместе с ПСЖ, три чемпионства Италии с "Ювентусом". В составе сборной Блез играл в финале Евро-2016 и победил на ЧМ-2018.
Добавим, что "Интер" пока только проигрывал в официальных матчах, которых у него насчитывается пять.
???????????? ????????'???? ????????????????????????????????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020
Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1