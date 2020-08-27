Пять матчей MLS перенесены. Причина – массовые протесты после ранения афроамериканца полицией
Black Lives Matter
Пресс-служба MLS объявила о переносе 5 игр на фоне массовых протестов в городе Кеноша (штат Висконсин, США), которые случились после огнестрельного ранения афроамериканца Джейкоба Блэйка полицейскими. Следующие матчи должны были состояться сегодня, но их перенесут на неопределенный срок.
"Интер Майами" – "Атланта"
"Даллас" – "Колорадо"
"Реал Солт Лейк" – "Лос-Анджелес"
"Сан Хосе" – "Портленд"
"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Сиэтл"
В воскресенье, 23 августа, полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда тот садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии – он парализован ниже пояса.