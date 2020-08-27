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Пять матчей MLS перенесены. Причина – массовые протесты после ранения афроамериканца полицией

MLS
(1 голосов)

Black Lives Matter

Пять матчей MLS перенесены. Причина – массовые протесты после ранения афроамериканца полицией
Новина українською

Пресс-служба MLS объявила о переносе 5 игр на фоне массовых протестов в городе Кеноша (штат Висконсин, США), которые случились после огнестрельного ранения афроамериканца Джейкоба Блэйка полицейскими. Следующие матчи должны были состояться сегодня, но их перенесут на неопределенный срок.

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"Интер Майами" – "Атланта"

"Даллас" – "Колорадо"

"Реал Солт Лейк" – "Лос-Анджелес"

"Сан Хосе" – "Портленд"

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Сиэтл"

В воскресенье, 23 августа, полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда тот садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии – он парализован ниже пояса.

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В статье: MLS black lives matter
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 13:44
Стреляли в спину безоруженому человеку. Дебилы копы.
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ascent (Луксор)
27.08.2020 в 13:52
Нехрен с полицейскими драться! Они думают, раз они черные - значит могут фигачить копов.
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