Пять матчей MLS перенесены. Причина – массовые протесты после ранения афроамериканца полицией

Пресс-служба MLS объявила о переносе 5 игр на фоне массовых протестов в городе Кеноша (штат Висконсин, США), которые случились после огнестрельного ранения афроамериканца Джейкоба Блэйка полицейскими. Следующие матчи должны были состояться сегодня, но их перенесут на неопределенный срок.

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"Интер Майами" – "Атланта"

"Даллас" – "Колорадо"

"Реал Солт Лейк" – "Лос-Анджелес"

"Сан Хосе" – "Портленд"

"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Сиэтл"

В воскресенье, 23 августа, полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда тот садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии – он парализован ниже пояса.