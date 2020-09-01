  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Бекхэм провел переговоры с форвардом Ювентуса
В тренде

Бекхэм провел переговоры с форвардом Ювентуса

MLS
(1 голосов)

Аргентинец может оказаться в МЛС

Бекхэм провел переговоры с форвардом Ювентуса
UA-Футбол
Новина українською

Гонсало Игуаин сейчас находится в поиске новой команды. "Ювентус" принял решение расторгнуть контракт с опытным форвардом.

Читайте такжеПирло: Мы приняли решение, что Игуаин покинет Ювентус

Есть вероятность, что "пипита" окажется в МЛС. Владелец клуба "Интер" Майами Дэвид Бекхэм провел переговоры с футболистом.

Главное препятствие перехода - зарплата аргентинца. В "Ювентусе" он получал порядка семи миллионов в год и не хочет идти на большое снижение.

Отметим, что клуб из Майами уже подписал одного игрока "Ювентуса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...