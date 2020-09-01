Бекхэм провел переговоры с форвардом Ювентуса

Гонсало Игуаин сейчас находится в поиске новой команды. "Ювентус" принял решение расторгнуть контракт с опытным форвардом.

Есть вероятность, что "пипита" окажется в МЛС. Владелец клуба "Интер" Майами Дэвид Бекхэм провел переговоры с футболистом.

Главное препятствие перехода - зарплата аргентинца. В "Ювентусе" он получал порядка семи миллионов в год и не хочет идти на большое снижение.