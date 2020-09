Игуаин прилетел в США для подписания контракта с новым клубом

Гонсало Игуаин покинет "Ювентус" и продолжит карьеру в МЛС. Об этом зарубежные СМИ сообщали еще вчера.

Сегодня "Пипита" прилетел в Майами, где подпишет контракт с местным "Интером". Его ждет двухлетняя сделка и зарплата четыре миллиона в год.

Gonzalo Higuain is now in Miami to sign his contract as new @InterMiamiCF player. Deal confirmed - he’s gonna leave Juventus for free. The owner @Jorge__Mas with him today. ???????????? #InterMiami #Juve #MLS #Higuain pic.twitter.com/x6CRIvVAiN