Игуаин подписал контракт с Интер Майами
Гонсало продолжит карьеру в МЛС
Нападающий Гонсало Игуаин официально стал игроком команды "Интер Майами". Клуб МЛС заключил контракт с 32-летним аргентинцем, сообщает сайт команды.
Игуаин до этого выступал за "Ювентус" с 2016 года с перерывами на аренду в "Милан" и "Челси". С командой он трижды выиграл чемпионат Италии и дважды — Кубок страны.
Without further ado…— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020
Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq
Всего он провел за команду 149 матчей и забил 66 мячей при 16 голевых передачах.
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