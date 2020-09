Игуаин подписал контракт с Интер Майами

Нападающий Гонсало Игуаин официально стал игроком команды "Интер Майами". Клуб МЛС заключил контракт с 32-летним аргентинцем, сообщает сайт команды.

Игуаин до этого выступал за "Ювентус" с 2016 года с перерывами на аренду в "Милан" и "Челси". С командой он трижды выиграл чемпионат Италии и дважды — Кубок страны.

Without further ado…



Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq