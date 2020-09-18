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Игуаин подписал контракт с Интер Майами

MLS
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Гонсало продолжит карьеру в МЛС

Игуаин подписал контракт с Интер Майами
Новина українською

Нападающий Гонсало Игуаин официально стал игроком команды "Интер Майами". Клуб МЛС заключил контракт с 32-летним аргентинцем, сообщает сайт команды.

Игуаин до этого выступал за "Ювентус" с 2016 года с перерывами на аренду в "Милан" и "Челси". С командой он трижды выиграл чемпионат Италии и дважды — Кубок страны.

Всего он провел за команду 149 матчей и забил 66 мячей при 16 голевых передачах.

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Интер Майами
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