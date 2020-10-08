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Вышло красиво: Игуаин забил первый гол за Интер Майами – Гонсало не отличался со штрафных в Европе

MLS
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Переехал поближе к родине и сразу пошло

Вышло красиво: Игуаин забил первый гол за Интер Майами – Гонсало не отличался со штрафных в Европе
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Форвард "Интер Майами" Гонсало Игуаин забил победный гол в матче с "Нью-Йорк Ред Буллс" (2:1). Это первый мяч 32-летнего аргентинского исполнителя в MLS.

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Отметим, что Игуаин забил прямым ударом со штрафного – за почти 500 поединков в Европе за "Реал", "Милан", "Ювентус", Челси" и "Наполи" Гонсало не поражал ворота соперников таким образом.

Игуаин отличился в своем третьем поединке за "Интер Майами". Во втором матче Гонсало оформил результативную передачу, а в дебютной встрече не сумел реализовать 11-метровый удар. Напомним, аргентинец подписал трудовой договор с "цаплями" до декабря 2022 года.

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В статье: Гонсало Игуаин MLS Интер Майами
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