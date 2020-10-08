Вышло красиво: Игуаин забил первый гол за Интер Майами – Гонсало не отличался со штрафных в Европе
Переехал поближе к родине и сразу пошло
Форвард "Интер Майами" Гонсало Игуаин забил победный гол в матче с "Нью-Йорк Ред Буллс" (2:1). Это первый мяч 32-летнего аргентинского исполнителя в MLS.
Отметим, что Игуаин забил прямым ударом со штрафного – за почти 500 поединков в Европе за "Реал", "Милан", "Ювентус", Челси" и "Наполи" Гонсало не поражал ворота соперников таким образом.
Another angle because we DESERVE IT.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2020
MLS, Gonzalo Higuaín says hi. pic.twitter.com/nvHOkCyq7X
Игуаин отличился в своем третьем поединке за "Интер Майами". Во втором матче Гонсало оформил результативную передачу, а в дебютной встрече не сумел реализовать 11-метровый удар. Напомним, аргентинец подписал трудовой договор с "цаплями" до декабря 2022 года.
1 - @G_Higuain's first @MLS goal came on a direct free kick after not scoring on a direct free kick in his 428 matches during his time in the 5 major European leagues. Surprise. pic.twitter.com/Wsnb69RIkz— OptaJack⚽️ (@OptaJack) October 8, 2020
Популярное сейчас
- Анонс матчей плей-офф отбора к Евро-2020. Кто будет соперником Украины?
- Минус два у Олимпика, полноценный трансфер Мариуполя. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Левченко: В меня нет претензий к футболистам сборной Украины, которые играли против Франции
- Партей в Арсенале, Рафинья в ПСЖ, а Кавани в МЮ. Трансферный центр зарубежного футбола: LIVE
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск