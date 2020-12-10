С Бекхэмом и Кином, но без Златана. Названы 25 величайших игроков в истории МЛС

Американская футбольная лига MLS в честь своего 25-летия опубликовала лучших игроков, которые играли за океаном.

Отметим, что всего в список вошли 25 представителей. Перечисляем их полностью:

Робби Кин

Джефф Эйгус

Кайл Бекерман

Чед Маршалл

Дэвид Бекхэм

Карлос Боканегра

Тони Меола

Дуэйн Де Розарио

Хайме Морено

Клинт Демпси

Эдди Поуп

Лэндон Донован

Преки

Марко Антонио Этчеверри

Стив Ролстон

Робин Фрейзер

Ник Римандо

Себастьян Джовинко

Карлос Вальдеррама

Кевин Хартман

Диего Валери

Коби Джонс

Крис Вондоловски

Брэдли Райт-Филлипс

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Official! Meet the 25 players who have had the greatest influence on the first 25 years of MLS, as voted by players, media & staff.



Swipe for the full group ↔️ — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2020

Отметим, что в списке на нашлось места таким легендам, как Златан Ибрагимович, Давид Вилья и Тьерри Анри.