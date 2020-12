С Бекхэмом и Кином, но без Златана. Названы 25 величайших игроков в истории МЛС

Американская футбольная лига MLS в честь своего 25-летия опубликовала лучших игроков, которые играли за океаном.

Отметим, что всего в список вошли 25 представителей. Перечисляем их полностью:

⭐️ ???????????? ???????? ???????????????????????????????? ⭐️



Official! Meet the 25 players who have had the greatest influence on the first 25 years of MLS, as voted by players, media & staff.



Swipe for the full group ↔️