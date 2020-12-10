  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. С Бекхэмом и Кином, но без Златана. Названы 25 величайших игроков в истории МЛС
В тренде

С Бекхэмом и Кином, но без Златана. Названы 25 величайших игроков в истории МЛС

MLS
(1 голосов)

А также без Вильи и Анри

С Бекхэмом и Кином, но без Златана. Названы 25 величайших игроков в истории МЛС
UA-Футбол
Новина українською

Американская футбольная лига MLS в честь своего 25-летия опубликовала лучших игроков, которые играли за океаном.

Читайте такжеСуровая MLS: футболист Реал Солт-Лейк пнул мяч в арбитра после финального свистка и был удален

Отметим, что всего в список вошли 25 представителей. Перечисляем их полностью:

  • Робби Кин
  • Джефф Эйгус
  • Кайл Бекерман
  • Чед Маршалл
  • Дэвид Бекхэм
  • Карлос Боканегра
  • Тони Меола
  • Дуэйн Де Розарио
  • Хайме Морено
  • Клинт Демпси
  • Эдди Поуп
  • Лэндон Донован
  • Преки
  • Марко Антонио Этчеверри
  • Стив Ролстон
  • Робин Фрейзер
  • Ник Римандо
  • Себастьян Джовинко
  • Карлос Вальдеррама
  • Кевин Хартман
  • Диего Валери
  • Коби Джонс
  • Крис Вондоловски
  • Брэдли Райт-Филлипс

Отметим, что в списке на нашлось места таким легендам, как Златан Ибрагимович, Давид Вилья и Тьерри Анри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клинт Дэмпси Дэвид Бекхэм Златан Ибрагимович Робби Кин Себастьян Джовинко Лэндон Донован
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...