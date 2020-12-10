С Бекхэмом и Кином, но без Златана. Названы 25 величайших игроков в истории МЛС
А также без Вильи и Анри
Американская футбольная лига MLS в честь своего 25-летия опубликовала лучших игроков, которые играли за океаном.
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Отметим, что всего в список вошли 25 представителей. Перечисляем их полностью:
- Робби Кин
- Джефф Эйгус
- Кайл Бекерман
- Чед Маршалл
- Дэвид Бекхэм
- Карлос Боканегра
- Тони Меола
- Дуэйн Де Розарио
- Хайме Морено
- Клинт Демпси
- Эдди Поуп
- Лэндон Донован
- Преки
- Марко Антонио Этчеверри
- Стив Ролстон
- Робин Фрейзер
- Ник Римандо
- Себастьян Джовинко
- Карлос Вальдеррама
- Кевин Хартман
- Диего Валери
- Коби Джонс
- Крис Вондоловски
- Брэдли Райт-Филлипс
⭐️ ???????????? ???????? ???????????????????????????????? ⭐️— Major League Soccer (@MLS) December 9, 2020
Official! Meet the 25 players who have had the greatest influence on the first 25 years of MLS, as voted by players, media & staff.
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Отметим, что в списке на нашлось места таким легендам, как Златан Ибрагимович, Давид Вилья и Тьерри Анри.
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