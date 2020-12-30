Безработный Джек Уилшир хочет продолжить карьеру в МЛС
Хотеть не вредно
С октября месяца Джек Уилшир пребывает в статусе свободного агента. Осенью он расторг контракт с "Вест Хэмом".
По данным The Times, 28-летний англичанин хочет продолжить карьеру в МЛС. Пока неизвестно, получал ли они какие-то предложения от клубов из-за океане.
Стоит также отметить, что сейчас Уилшир поддерживает форму вместе с "Борнмутом", который играет в Чемпионшипе.
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