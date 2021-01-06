Гора с плеч для канониров? Месут Озил ведет переговоры с клубом из MLS
На пути в Америку
Немецкий хавбек "Арсенала" Месут Озил ведет переговоры с вашингтонским "Ди Си Юнайтед" – об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на Football London.
Полузащитник наконец-то оказался готов к долгожданному уходу из "Арсенала". Напомним, ранее Микель Артета не включил его в заявку на сезон АПЛ, Месут не тренируется вместе с основой "канониров".
Американский клуб предлагает 32-летнему Озилу выгодный контракт и возможности для расширения его личного бренда в США. Источник отмечает, что агент футболиста поддерживает теплые отношения с директором "черно-красных".
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Источник:Football London
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