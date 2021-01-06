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Гора с плеч для канониров? Месут Озил ведет переговоры с клубом из MLS

MLS
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На пути в Америку

Гора с плеч для канониров? Месут Озил ведет переговоры с клубом из MLS
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Немецкий хавбек "Арсенала" Месут Озил ведет переговоры с вашингтонским "Ди Си Юнайтед" – об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на Football London.

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Полузащитник наконец-то оказался готов к долгожданному уходу из "Арсенала". Напомним, ранее Микель Артета не включил его в заявку на сезон АПЛ, Месут не тренируется вместе с основой "канониров".

Американский клуб предлагает 32-летнему Озилу выгодный контракт и возможности для расширения его личного бренда в США. Источник отмечает, что агент футболиста поддерживает теплые отношения с директором "черно-красных".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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Источник:
Football London

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