Бекхэм хочет видеть экс-игрока МЮ на посту тренера своего клуба
Всегда важно иметь своего человека в руководстве
Дэвид Бекхэм ищет нового тренера в клуб МЛС "Интер Майами", который принадлежит англичанину.
По информации ESPN, Бекхэм планирует предложить этот пост Филу Невиллу. Экс-футболист "МЮ" сейчас тренирует женскую сборную Англию, но его контракт закончится в июне 2021-го.
David Beckham has held talks with former Man United teammate Phil Neville to discuss the coaching position at Inter Miami, sources have told @MarkOgden_ pic.twitter.com/HpK4DnenLP— ESPN FC (@ESPNFC) January 6, 2021
В 2019-м году Невилл привел женскую команду Англии к четвертому месте на чемпионате мира, но успел проиграть семь игр из последних 11.
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