Бекхэм хочет видеть экс-игрока МЮ на посту тренера своего клуба

Дэвид Бекхэм ищет нового тренера в клуб МЛС "Интер Майами", который принадлежит англичанину.

По информации ESPN, Бекхэм планирует предложить этот пост Филу Невиллу. Экс-футболист "МЮ" сейчас тренирует женскую сборную Англию, но его контракт закончится в июне 2021-го.

David Beckham has held talks with former Man United teammate Phil Neville to discuss the coaching position at Inter Miami, sources have told @MarkOgden_ pic.twitter.com/HpK4DnenLP