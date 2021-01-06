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Бекхэм хочет видеть экс-игрока МЮ на посту тренера своего клуба

MLS
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Всегда важно иметь своего человека в руководстве

Бекхэм хочет видеть экс-игрока МЮ на посту тренера своего клуба
UA-Футбол
Новина українською

Дэвид Бекхэм ищет нового тренера в клуб МЛС "Интер Майами", который принадлежит англичанину.

По информации ESPN, Бекхэм планирует предложить этот пост Филу Невиллу. Экс-футболист "МЮ" сейчас тренирует женскую сборную Англию, но его контракт закончится в июне 2021-го.

В 2019-м году Невилл привел женскую команду Англии к четвертому месте на чемпионате мира, но успел проиграть семь игр из последних 11.

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В статье: Дэвид Бекхэм Фил Невилл Интер Майами
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