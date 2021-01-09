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Интер Майами возглавит бывший игрок Манчестер Юнайтед

MLS
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Давид Бекхэм собирает свою банду в США

Интер Майами возглавит бывший игрок Манчестер Юнайтед
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В ближайшие дни американский футбольный клуб "Интер" Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, получит нового тренера. Возглавить команду должен бывший партнер англичанина по "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоры между сторонами находятся на финальном этапе и вскоре будет заключен контракт. Дэвид Бекхэм сам настаивал именно на этой кандидатуре.

Оба бывшие футболисты вместе выступали в составе "Манчестер Юнайтед" в 1995-2003 гг. Последним местом работы Фила Невилла была женская сборная Англии. Еще ни матча он не провел в статусе наставника мужской команды, будучи лишь в ранге помощника.

Сейчас в МЛС межсезонье. "Интер" Майами вылетел в первом раунде плей-офф предыдущего розыгрыша турнира. Отметим, что за команду выступают Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.

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В статье: Дэвид Бекхэм МЛС Фил Невилл Манчестер Юнайтед Интер Майами
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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