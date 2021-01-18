Сменил женский футбол на мужской. Фил Невилл официально возглавил Интер Майами
Будет работать под крылом Бекхэма
Фил Невилл возглавил американский клуб "Интер Майами". Об этом информирует официальный сайт команды.
Сроки контракта не сообщаются, но известно, что Невилл будет работать с новой командой на протяжении сезона 2021. Отметим, что прошлым местом работы наставника была женская сборная Англии.
Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021
Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj
Также напомним, что клуб "Интер Майами" принадлежит Дэвиду Бекхэму, который вместе с Филом играл за "МЮ".
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