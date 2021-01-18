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Сменил женский футбол на мужской. Фил Невилл официально возглавил Интер Майами

MLS
(1 голосов)

Будет работать под крылом Бекхэма

Сменил женский футбол на мужской. Фил Невилл официально возглавил Интер Майами
UA-Футбол
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Фил Невилл возглавил американский клуб "Интер Майами". Об этом информирует официальный сайт команды.

Сроки контракта не сообщаются, но известно, что Невилл будет работать с новой командой на протяжении сезона 2021. Отметим, что прошлым местом работы наставника была женская сборная Англии.

Также напомним, что клуб "Интер Майами" принадлежит Дэвиду Бекхэму, который вместе с Филом играл за "МЮ".

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В статье: Дэвид Бекхэм Фил Невилл Интер Майами
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