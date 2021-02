Алешандре Пато присоединился к команде с МЛС

Бывший нападающий "Милана" Алешандре Пато стал игроком американского "Орландо Сити". Об этом сообщает клуб на своей странице в Twitter.

