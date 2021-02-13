Алешандре Пато присоединился к команде с МЛС

Бывший нападающий "Милана" Алешандре Пато стал игроком американского "Орландо Сити". Об этом сообщает клуб на своей странице в Twitter.

Соглашение заключено до конца этого года. 31-летний бразилец взял себе седьмой номер. Отметим, что за клуб выступает португалец Нани.

В прошлом сезоне "Орландо Сити" завершил выступления в МЛС на стадии четвертьфинальных поединков. В этом году соревнования стартует в начале апреля.

Последним клубом Алешандре Пато был бразильский "Сан-Паулу", за который он провел в разные годы 105 матчей. Больше всего поединков футболист сыграл за итальянский "Милан" - 150 встреч, в которых записал в свой актив 63 гола и 18 ассистов. Также он выступал за "Челси", "Вильярреал", "Интернасьональ", "Коринтианс" и "Тяньцзинь Тяньхай".

Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 3,5 млн евро. Это делает его вторым самым дорогим игроком в команде. Лидер - Маурисио Перрейра с ценником в 4 млн евро.