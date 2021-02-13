Алешандре Пато присоединился к команде с МЛС
Стал одноклубником Нани
Орландо Сіті
Бывший нападающий "Милана" Алешандре Пато стал игроком американского "Орландо Сити". Об этом сообщает клуб на своей странице в Twitter.
We're looking forward to seeing this at @ExploriaStadium. ????— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 13, 2021
Welcome to Orlando, @Pato! #VamosOrlando pic.twitter.com/WIYs6HLa5g
Соглашение заключено до конца этого года. 31-летний бразилец взял себе седьмой номер. Отметим, что за клуб выступает португалец Нани.
В прошлом сезоне "Орландо Сити" завершил выступления в МЛС на стадии четвертьфинальных поединков. В этом году соревнования стартует в начале апреля.
Последним клубом Алешандре Пато был бразильский "Сан-Паулу", за который он провел в разные годы 105 матчей. Больше всего поединков футболист сыграл за итальянский "Милан" - 150 встреч, в которых записал в свой актив 63 гола и 18 ассистов. Также он выступал за "Челси", "Вильярреал", "Интернасьональ", "Коринтианс" и "Тяньцзинь Тяньхай".
Ориентировочная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 3,5 млн евро. Это делает его вторым самым дорогим игроком в команде. Лидер - Маурисио Перрейра с ценником в 4 млн евро.
Популярное сейчас
- Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Заря - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО