Клубу Дэвида Бекхэма грозят санкции из-за подписания Блеза Матюиди

МЛС начала расследование по поводу трансфера Блеза Матюиди в "Интер Майами".

МЛС начала проверку контракта "Интер Майами" и полузащитника Блеза Матюиди. Нужно выяснить, соответствует ли подписание игрока «потолка» зарплат и принципам МЛС. Лига не будет давать никаких дополнительных комментариев до завершения расследования.

33-летний француз присоединился к "Интер Майами" в августе 2020 как свободный агент. Американский клуб принадлежит Дэвиду Бекхэму.