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Клубу Дэвида Бекхэма грозят санкции из-за подписания Блеза Матюиди

MLS
(1 голосов)

Высокая зарплата

Клубу Дэвида Бекхэма грозят санкции из-за подписания Блеза Матюиди

Новина українською

МЛС начала расследование по поводу трансфера Блеза Матюиди в "Интер Майами".

МЛС начала проверку контракта "Интер Майами" и полузащитника Блеза Матюиди. Нужно выяснить, соответствует ли подписание игрока «потолка» зарплат и принципам МЛС.

Лига не будет давать никаких дополнительных комментариев до завершения расследования.

33-летний француз присоединился к "Интер Майами" в августе 2020 как свободный агент. Американский клуб принадлежит Дэвиду Бекхэму.

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В статье: Дэвид Бекхэм Блез Матюиди Интер Майами
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