Клубу Дэвида Бекхэма грозят санкции из-за подписания Блеза Матюиди
Высокая зарплата
МЛС начала расследование по поводу трансфера Блеза Матюиди в "Интер Майами".
МЛС начала проверку контракта "Интер Майами" и полузащитника Блеза Матюиди. Нужно выяснить, соответствует ли подписание игрока «потолка» зарплат и принципам МЛС.
Лига не будет давать никаких дополнительных комментариев до завершения расследования.
33-летний француз присоединился к "Интер Майами" в августе 2020 как свободный агент. Американский клуб принадлежит Дэвиду Бекхэму.
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