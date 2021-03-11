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Cadena SER: Месси переедет в Америку через 2 года

MLS
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Лионель не завершит карьеру в Каталонии?

Cadena SER: Месси переедет в Америку через 2 года

BEIN Sports

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может переехать в MLS. По информации Cadena SER, отец Месси Хорхе должен был принять участие во встрече, на которой планировалось дискуссия по поводу потенциального переезда аргентинца в Париж.

Как сообщает источник, аудиенцию отменили из-за победы Жоана Лапорты на выборах президента "Барселоны". Сейчас Месси готов выслушать предложение нового босса. Тем не менее, в любом случае Лионель через 2 года перейдет в клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами".

Журналист Cadena SER оценил в 50% вероятность того, что Месси не покинет Каталонию после этого сезона.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Источник:
Cadena SER

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