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Дэвид Бекхэм недоволен первым сезоном Интер Майами - берется за команду сам

MLS
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Амбициозные цели

Дэвид Бекхэм недоволен первым сезоном Интер Майами - берется за команду сам

Фото: TRT World

Новина українською

Американский "Интер" Майами проходит предсезонный тренировочный сбор. Команда начнет свой второй сезон в MLS. Но совладелец команды Дэвид Бекхэм недоволен результатами дебютного сезона-2020, в котором "Интер" занял 10 позицию в турнирной таблице Восточной Конференции (всего - 16 команд). Потому Дэвид в этом году будет играть более активную роль.

Первым серьезным решением Бекхэма стала замена главного тренера - вместо Диего Алонсо команду возглавил екс-партнер Дэвида в "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл. "Интер" Майами подписал несколько новых игроков из АПЛ и Чемпионшипа перед старто сезона 2021 года.

Дэвид вместе с сыновьями, Крузом (18 лет) и Ромео (16 лет), сейчас наблюдают за подготовкой "Интера", сообщает The Sun.

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Однако самому Бекхэму-старшему не нравится игра его команды. Совладелец "Интер" Майами выглядел очень озабоченным, ведь его ожидания относительно будущего сезона очень высоки. Вся его семья прилетела в США, чтобы присутствовать на первой игре сезона. А он сам хочет, чтобы команда выиграла Кубок MLS.

Новый сезон "Интер" Майами начнет дома 18 апреля матч с середняком Западной конференции - "Лос-Анджелес Гэлэкси".

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В статье: Дэвид Бекхэм MLS Интер Майами
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