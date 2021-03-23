  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. "Будь то Месси, Роналду или Неймар". Бекхэм – об игроках, которых он может позвать в Интер Майами
В тренде

"Будь то Месси, Роналду или Неймар". Бекхэм – об игроках, которых он может позвать в Интер Майами

MLS
(1 голосов)

Давайте разбираться в мыслях Дэвида

"Будь то Месси, Роналду или Неймар". Бекхэм – об игроках, которых он может позвать в Интер Майами

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Совладелец американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал потенциальные переезды звезд в MLS. Цитирует экс-игрока "МЮ" и "Реала" ESPN.

"Когда мы объявили о создании "Интера", то всегда были разговоры об игроках, которых мы можем пригласить в команду – будь то Роналду, Месси или Неймар. Такие разговоры будут всегда. Не думаю, что для футболистов переезд в Майами – трудное решение. Это прекрасный город, с отличными болельщиками и талантами, он притягивает больших европейских звезд".

Отметим, что деловыми партнерами Бекхэма являются боливийский миллиардер Марсело Клауре, британский продюсер Саймон Фуллер, предприниматели из Майами братья Хорхе и Хосе Мас и японский миллиардер Масаеси Сон.

Читайте такжеДэвид Бекхэм недоволен первым сезоном Интер Майами - берется за команду сам

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Неймар Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...