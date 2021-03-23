"Будь то Месси, Роналду или Неймар". Бекхэм – об игроках, которых он может позвать в Интер Майами
Давайте разбираться в мыслях Дэвида
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Совладелец американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал потенциальные переезды звезд в MLS. Цитирует экс-игрока "МЮ" и "Реала" ESPN.
"Когда мы объявили о создании "Интера", то всегда были разговоры об игроках, которых мы можем пригласить в команду – будь то Роналду, Месси или Неймар. Такие разговоры будут всегда. Не думаю, что для футболистов переезд в Майами – трудное решение. Это прекрасный город, с отличными болельщиками и талантами, он притягивает больших европейских звезд".
Отметим, что деловыми партнерами Бекхэма являются боливийский миллиардер Марсело Клауре, британский продюсер Саймон Фуллер, предприниматели из Майами братья Хорхе и Хосе Мас и японский миллиардер Масаеси Сон.
Популярное сейчас
- Планы сборной Украины, осложнения травмы Степаненко и борьба Олимпика. Главные новости от 22 марта
- Коваленко: Первое время в Аталанте было тяжело из-за языкового барьера, но сейчас все хорошо
- Селезнев и Алиев встретились в Киеве - ФОТО
- Дэвид Бекхэм недоволен первым сезоном Интер Майами - берется за команду сам
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО