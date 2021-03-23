"Будь то Месси, Роналду или Неймар". Бекхэм – об игроках, которых он может позвать в Интер Майами

Совладелец американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал потенциальные переезды звезд в MLS. Цитирует экс-игрока "МЮ" и "Реала" ESPN.

"Когда мы объявили о создании "Интера", то всегда были разговоры об игроках, которых мы можем пригласить в команду – будь то Роналду, Месси или Неймар. Такие разговоры будут всегда. Не думаю, что для футболистов переезд в Майами – трудное решение. Это прекрасный город, с отличными болельщиками и талантами, он притягивает больших европейских звезд".