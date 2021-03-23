Клуб Дэвида Бекхэма подписал игрока из АПЛ и двух свободных агентов

Новичком американского клуба "Интер" Майами стал левый защитник сборной Англии Киран Гиббс, который выступает в "Вест Бромвич Альбион" из Английской премьер-лиги. Контракт войдет в действие с июля 2021-му и будет действовать до конца 2023-го.

В этом сезоне Гиббс провел 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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Кроме англичанина "Интер" как свободные агенты усилят игрок сборной Суринама 30-летний центрбэк Келвин Лирдем и 29-летний футболист сборной Тринидад и Тобаго Джевин Джонс. Оба до сих пор играли в "Сиэтл Саундерз".