Дэниэл Старридж заинтересовал двух аутсайдеров американской MLS
Но не АПЛ
"Ди Си Юнайтед" и "Интер" Майами (клуб Дэвида Бекхэма) поборются за свободного агента - английского нападающего Дэниэла Старриджа, сообщает Mirror.
31-летний нападающий без игровой практики еще с марта прошлого 2020 года - когда покинул турецкий "Трабзонспор".
Он хотел вернуться в АПЛ, об этом много говорили, но подписать контракт с каким-то из клубов так и не удалось.
Старридж был игроком сборной Великобритании на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, в составе сборной Англии был в Бразилии на ЧМ-2014, Евро-2016. Также дважды играл в финале Лиги чемпионов в составе "Челси" и "Ливерпуле".
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