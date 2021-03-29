Дэниэл Старридж заинтересовал двух аутсайдеров американской MLS

"Ди Си Юнайтед" и "Интер" Майами (клуб Дэвида Бекхэма) поборются за свободного агента - английского нападающего Дэниэла Старриджа, сообщает Mirror.

31-летний нападающий без игровой практики еще с марта прошлого 2020 года - когда покинул турецкий "Трабзонспор".

Он хотел вернуться в АПЛ, об этом много говорили, но подписать контракт с каким-то из клубов так и не удалось.

Старридж был игроком сборной Великобритании на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года, в составе сборной Англии был в Бразилии на ЧМ-2014, Евро-2016. Также дважды играл в финале Лиги чемпионов в составе "Челси" и "Ливерпуле".