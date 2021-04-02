В поисках клуба: сын Зидана находится на просмотре в Интере Майами Бекхэма
Звонит один экс-галактикос другому и говорит…
Фото: Marocasa
Атакующий полузащитник Энцо Зидан, сын тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, проходит просмотр в американском футбольном клубе "Интер Майами". По информации издания ESPN, игрок тренировался с командой из MLS весь предсезонный сбор.
Исполнитель находится в статусе свободного агента с конца прошлого года, после того, как покинул "Альмерию". Тем не менее, еще не факт, что клуб Дэвида Бекхэма предложит Зидану-младшему контракт.
К 26 годам Энцо сыграл на профессиональном уровне 147 поединков и забил 12 голов.
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