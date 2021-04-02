  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. В поисках клуба: сын Зидана находится на просмотре в Интере Майами Бекхэма
В тренде

В поисках клуба: сын Зидана находится на просмотре в Интере Майами Бекхэма

MLS
(1 голосов)

Звонит один экс-галактикос другому и говорит…

В поисках клуба: сын Зидана находится на просмотре в Интере Майами Бекхэма

Фото: Marocasa

Новина українською

Атакующий полузащитник Энцо Зидан, сын тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, проходит просмотр в американском футбольном клубе "Интер Майами". По информации издания ESPN, игрок тренировался с командой из MLS весь предсезонный сбор.

Исполнитель находится в статусе свободного агента с конца прошлого года, после того, как покинул "Альмерию". Тем не менее, еще не факт, что клуб Дэвида Бекхэма предложит Зидану-младшему контракт.

Читайте такжеЗидан – о сыновьях: Боюсь, чтобы они не стали маленькими идиотами

К 26 годам Энцо сыграл на профессиональном уровне 147 поединков и забил 12 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Энцо Зидан Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...