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У Гонсало Игуаина умерла мать

MLS
(2 голосов)

Но не от ковида

У Гонсало Игуаина умерла мать

Новина українською

Нэнси Закариас, мать нападающего американского "Интера" Майами и бывшего игрока неапольского "Наполи", "Ювентуса" и "Милана" Гонсало Игуаина, умерла вчера в возрасте 64 лет.

Мать аргентинца умерла от тяжелой формы рака, с которой она боролась более 4 лет.

Гонсало и его брат Федерико, оба выступают в одном клубе MLS в США. Они сразу приехали к матери, когда услышали, что ее состояние ухудшилось.

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В последнее время нападающий "Интера" из Майами всегда старался находиться рядом со своей матерью, возвращался в Аргентину, когда это только было возможно, сообщает Football Italia.

Третий брат Николас, который является агентом других двух, подтвердил в марте 2020 года, когда Гонсало отправился в Аргентину во время пандемии COVID-19, что их мать "очень больна".

Наша мать уже четыре года очень больна онкологией и продолжает свою борьбу, - написал он тогда в Twitter.

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В статье: Гонсало Игуаин MLS Федерико Игуаин Интер Майами
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Комментарии (2)
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LAZ E183 (Рига)
27.04.2021 в 18:59
Вічна пам'ять!
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 18:01
навіщо такі новини?
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