У Гонсало Игуаина умерла мать
Но не от ковида
Нэнси Закариас, мать нападающего американского "Интера" Майами и бывшего игрока неапольского "Наполи", "Ювентуса" и "Милана" Гонсало Игуаина, умерла вчера в возрасте 64 лет.
Мать аргентинца умерла от тяжелой формы рака, с которой она боролась более 4 лет.
Гонсало и его брат Федерико, оба выступают в одном клубе MLS в США. Они сразу приехали к матери, когда услышали, что ее состояние ухудшилось.
В последнее время нападающий "Интера" из Майами всегда старался находиться рядом со своей матерью, возвращался в Аргентину, когда это только было возможно, сообщает Football Italia.
Третий брат Николас, который является агентом других двух, подтвердил в марте 2020 года, когда Гонсало отправился в Аргентину во время пандемии COVID-19, что их мать "очень больна".
Наша мать уже четыре года очень больна онкологией и продолжает свою борьбу, - написал он тогда в Twitter.
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