Напоминая о простых вещах: Интер Майами Дэвида Бекхэма представил новую форму на дне океана
Верх оригинальности
Inter Miami
"Интер Майами" презентовал новую экипировку на следующий сезон на дне океана. Обновленный комплект формы посвящен проблеме загрязнения окружающей среды, в том числе океанов.
На 50% экипировка выполнена из переработанных пластиковых отходов, которые были найдены на береговой линии и в прибрежных районах. Джерси оформлено в ярких голубых цветах с оранжевыми полосками на плечах.
Новую футболку представила модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана (30 метров). Также помог осуществить задумку известный фотограф Джейсон Вашингтон, он специализируется на съемках под водой.
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