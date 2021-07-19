13 матчей на посту: экс-игрок Реала и МЮ покинул должность главного тренера Атланты Юнайтед

43-летний аргентинский специалист Габриэль Хайнце был уволен с поста главного тренера "Атланты". Бывший футболист "МЮ", "ПСЖ" и "Реала" покинул расположение первой команды после 13 матчей в MLS.

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Под руководством Хайнце игроки "Юнайтед" одержали всего 2 победы – 7 раз коллектив сыграл вничью, сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. Президент клуба Даррен Илс заявил:

"Это было не то решение, которое бы мы хотели принять на данном этапе сезона, однако оно является правильным для клуба. Габи – талантливый тренер, он увлечен своим ремеслом. Мы благодарны ему за работу и желаем всего наилучшего в будущем".