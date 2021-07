13 матчей на посту: экс-игрок Реала и МЮ покинул должность главного тренера Атланты Юнайтед

43-летний аргентинский специалист Габриэль Хайнце был уволен с поста главного тренера "Атланты". Бывший футболист "МЮ", "ПСЖ" и "Реала" покинул расположение первой команды после 13 матчей в MLS.

Под руководством Хайнце игроки "Юнайтед" одержали всего 2 победы – 7 раз коллектив сыграл вничью, сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. Президент клуба Даррен Илс заявил:

Gabriel Heinze Relieved of Duties as Atlanta United Head Coach.



Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today.