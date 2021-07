Без выходных и воды на тренировках. Стали известны детали увольнения экс-защитника Реала из Атланты

Журналист Пабло Карроцца поделился несколькими фактами о работе бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Габриэля Хайнце на посту главного тренера ФК "Атланта Юнайтед". Напомним, аргентинец был уволен после 13 матчей в MLS. Якобы Габриэль хотел, чтобы игроки всегда были готовы ответить на его звонок, чтобы явиться на занятие в любой момент.

Acusan a Heinze de limitar la cantidad de agua que podían beber los jugadores de Atlanta United en las prácticas y de negarles días libres. En Vélez hubo futbolistas con trastornos alimentarios, que se iban a dormir sin cenar para no subir un gramo. Lo vi yo. No me lo contaron.