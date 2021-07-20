  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Без выходных и воды на тренировках. Стали известны детали увольнения экс-защитника Реала из Атланты
В тренде

Без выходных и воды на тренировках. Стали известны детали увольнения экс-защитника Реала из Атланты

MLS
(1 голосов)

Жестокая MLS?

Без выходных и воды на тренировках. Стали известны детали увольнения экс-защитника Реала из Атланты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Пабло Карроцца поделился несколькими фактами о работе бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Габриэля Хайнце на посту главного тренера ФК "Атланта Юнайтед". Напомним, аргентинец был уволен после 13 матчей в MLS. Якобы Габриэль хотел, чтобы игроки всегда были готовы ответить на его звонок, чтобы явиться на занятие в любой момент.

Читайте также13 матчей на посту: экс-игрок Реала и МЮ покинул должность главного тренера Атланты Юнайтед

"Хайнце обвиняют в том, что он ограничил количество воды, которую футболисты команды могли пить на тренировках. Также он лишил их выходных. В "Велесе", где Хайнце работал раньше, у него были игроки с расстройствами пищеварения. Они ложились спать не поев, чтобы не набрать лишние граммы. Я сам это видел, это не рассказы других людей".

По информации Fox Sports, Ассоциация игроков MLS подала жалобу в лигу от имени футболистов коллектива.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Габриэль Хайнце Атланта Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...