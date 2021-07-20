Без выходных и воды на тренировках. Стали известны детали увольнения экс-защитника Реала из Атланты
Жестокая MLS?
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Журналист Пабло Карроцца поделился несколькими фактами о работе бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Габриэля Хайнце на посту главного тренера ФК "Атланта Юнайтед". Напомним, аргентинец был уволен после 13 матчей в MLS. Якобы Габриэль хотел, чтобы игроки всегда были готовы ответить на его звонок, чтобы явиться на занятие в любой момент.
"Хайнце обвиняют в том, что он ограничил количество воды, которую футболисты команды могли пить на тренировках. Также он лишил их выходных. В "Велесе", где Хайнце работал раньше, у него были игроки с расстройствами пищеварения. Они ложились спать не поев, чтобы не набрать лишние граммы. Я сам это видел, это не рассказы других людей".
Acusan a Heinze de limitar la cantidad de agua que podían beber los jugadores de Atlanta United en las prácticas y de negarles días libres. En Vélez hubo futbolistas con trastornos alimentarios, que se iban a dormir sin cenar para no subir un gramo. Lo vi yo. No me lo contaron.— Pablo Carrozza (@pablocarrozza) July 19, 2021
По информации Fox Sports, Ассоциация игроков MLS подала жалобу в лигу от имени футболистов коллектива.
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