Красота из MLS. Форвард Сиэтл Саундерс по невероятной дуге закрутил мяч с центра прямо в ворота

Футбольные клубы "Остин" и "Сиэтл Саундерс" встретились на стадионе "Q2" в рамках очередного тура MLS. Победу добыли гости, они забили один мяч – случилось это на 67-й минуте поединка.

30-летний лидер команды Рауль Руидиас вышел на замену в начале второго тайма. Именно он помог своей команде стать триумфатором матча. В нужный момент Рауль подхватил сферу за центральным кругом на половине поля оппонента и по невероятной траектории запустил мяч за шиворот голкиперу "Остина". После игры он отметил: