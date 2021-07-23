Красота из MLS. Форвард Сиэтл Саундерс по невероятной дуге закрутил мяч с центра прямо в ворота
Голкипера на газон, снаряд в сетку
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольные клубы "Остин" и "Сиэтл Саундерс" встретились на стадионе "Q2" в рамках очередного тура MLS. Победу добыли гости, они забили один мяч – случилось это на 67-й минуте поединка.
30-летний лидер команды Рауль Руидиас вышел на замену в начале второго тайма. Именно он помог своей команде стать триумфатором матча. В нужный момент Рауль подхватил сферу за центральным кругом на половине поля оппонента и по невероятной траектории запустил мяч за шиворот голкиперу "Остина". После игры он отметил:
"Я увидел возможность и ухватился за нее".
This angle of Ruidiaz's goal ????— B/R Football (@brfootball) July 23, 2021
(????: @MLS)pic.twitter.com/7JssG2f2a4
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