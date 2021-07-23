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Красота из MLS. Форвард Сиэтл Саундерс по невероятной дуге закрутил мяч с центра прямо в ворота

MLS
Обновлено
(2 голосов)

Голкипера на газон, снаряд в сетку

Красота из MLS. Форвард Сиэтл Саундерс по невероятной дуге закрутил мяч с центра прямо в ворота

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольные клубы "Остин" и "Сиэтл Саундерс" встретились на стадионе "Q2" в рамках очередного тура MLS. Победу добыли гости, они забили один мяч – случилось это на 67-й минуте поединка.

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30-летний лидер команды Рауль Руидиас вышел на замену в начале второго тайма. Именно он помог своей команде стать триумфатором матча. В нужный момент Рауль подхватил сферу за центральным кругом на половине поля оппонента и по невероятной траектории запустил мяч за шиворот голкиперу "Остина". После игры он отметил:

"Я увидел возможность и ухватился за нее".

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В статье: MLS Рауль Руидиас Сиэтл Саундерс ФК Остин
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
23.07.2021 в 11:53
Что там невероятного? Удар как удар. Ну до центра поля там далековато.
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