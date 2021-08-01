Фонсека может возглавить клуб с MLS

Экс-тренер "Ромы" и "Шахтера", португалец Паулу Фонсека, может продолжить карьеру на другом континенте.

В услугах специалиста заинтересована "Атланта Юнайтед". Руководство клуба ведет переговоры с Фонсекой, которые находятся на продвинутой стадии.

Напомним, под руководством Паулу Фонсеки "Рома" в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/21.