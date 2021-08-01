Фонсека может возглавить клуб с MLS
Тренер имеет возможность переехать в США
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Ромы" и "Шахтера", португалец Паулу Фонсека, может продолжить карьеру на другом континенте.
В услугах специалиста заинтересована "Атланта Юнайтед". Руководство клуба ведет переговоры с Фонсекой, которые находятся на продвинутой стадии.
Напомним, под руководством Паулу Фонсеки "Рома" в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/21.
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Источник:The Athletic
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