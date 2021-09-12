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ВИДЕО, как болельщики спасли кота на матче МЛС от падения с высоты

MLS
(1 голосов)

Фанаты помогли животному мягко приземлиться

ВИДЕО, как болельщики спасли кота на матче МЛС от падения с высоты

Новина українською

В рамках 25-го тура МЛС "Интер" принимал "Коламбус Крю" в Майами. Однако матч запомнился далеко не бледной победой хозяев (1:0), а помощью болельщиков коту.

Животное свисало с трибуны верхнего яруса и изо всех сил старалась удержаться и не упасть. Пока кот висел уже на тросе, болельщики с нижнего яруса стадиона развернули два флага под потенциальным местом падением животного. В конце концов пушистый не удержался и полетел вниз, но там его ждало мягкое приземление.

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В статье: МЛС Коламбус Крю (США) Интер Майами
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Комментарии (3)
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androma (Вересневе)
12.09.2021 в 15:34
Суицид, однако
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Hanter44 (Baburka)
12.09.2021 в 15:28
Это Событие,достойное самого достойного внимания! И как же его можно было обойти?Оно даже перевесило все внимание к секс-дивам.
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Serega1111 (Киев)
12.09.2021 в 15:09
Интересно, скольких он при этом перецарапал
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