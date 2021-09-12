ВИДЕО, как болельщики спасли кота на матче МЛС от падения с высоты

В рамках 25-го тура МЛС "Интер" принимал "Коламбус Крю" в Майами. Однако матч запомнился далеко не бледной победой хозяев (1:0), а помощью болельщиков коту.

Животное свисало с трибуны верхнего яруса и изо всех сил старалась удержаться и не упасть. Пока кот висел уже на тросе, болельщики с нижнего яруса стадиона развернули два флага под потенциальным местом падением животного. В конце концов пушистый не удержался и полетел вниз, но там его ждало мягкое приземление.